Детали заседания, которое уже закончилось, будут сообщены официально позже.

Президент Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) для решения вопроса выхода из конституционного кризиса.

Читайте такжеВ Раде объяснили, как главу КСУ могут отстранить от должности судьиОб этом сообщил пресс-секретарь президента Юлия Мендель в комментарии "Украинской правде". "Сегодня (29 декабря – ред.) президент Владимир Зеленский созвал заседание Совета Национальной безопасности и обороны, на котором, в частности, рассматривались вопросы конституционного кризиса", - сказала Мендель.

По ее словам, детали заседания, которое уже закончилось, будут сообщены официально позже.

В то же время в сообщении на Telegram-канал члена наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергея Лещенко сообщается, что на заседании СНБО рассматривалась ситуация относительно главы Конституционного суда Александра Тупицкого. По данным Лещенко, президент издаст указ об отстранении Тупицкого от должности сроком на месяц согласно ст. 154 Уголовно-процессуального кодекса.

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Автор: УНИАН