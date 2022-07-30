Это не сильно повлияет на жестокость санкций в отношении России.

Официальный представитель Госдепартамента США Андрея Калан заявила, Конгресс США работает над установлением критериев для возможного признания РФ страной-спонсором терроризма.

Об этом она заявила в эфире марафона FreeДОМ.

"Когда речь идет о спонсировании терроризма, … существуют критерии. Нам нужно установить эти критерии, чтобы назвать страну спонсором терроризма. Наш Конгресс установит эти критерии", - сказала она.

Калан также отметила, что это не сильно повлияет на жестокость санкций в отношении России.

"И, как сказал Блинкен, если РФ будет признана спонсором терроризма, это не сильно поменяет санкции против нее. Потому что те же санкции, самые сильные санкции, которые уже существуют, они похожи на те санкции, которые применяются, когда страна определяется спонсором терроризма", - добавила представитель Госдепа.

Как сообщалось ранее, Сенат США принял резолюцию, которая призывает Государственный департамент признать Россию государством-спонсором терроризма. Резолюцию приняли единогласно во время голосования, 27 июля.

Президент Зеленский поблагодарил американских сенаторов, которые единогласно одобрили резолюцию.

Глава государства подчеркнул, что никто в мире не вкладывается в терроризм больше, чем Россия и нет никакой рациональной причины, чтобы юридической реакции на это не было.

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