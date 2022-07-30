Блинкен опасается, что такое решение можете уничтожить остатки дипломатии между Вашингтоном и Москвой.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен не уверен в необходимости признавать Россию государством-спонсором терроризма, даже вопреки соответствующей резолюции Сената США и призывов влиятельных американских политиков.

Об этом информирует авторитетное издание The New York Times.

По данным журналистов, в течение нескольких недель на Блинкена происходит давление, чтобы он официально объявил Россию государством-спонсором терроризма, который сейчас закреплен за Северной Кореей, Сирией, Кубой и Ираном.

Но Блинкен противится этому, поскольку опасается, что ответный шаг вынудит Соединенные Штаты ввести санкции против некоторых стран-союзников, поддерживающих деловые отношения с Россией, и уничтожит остатки дипломатии между Вашингтоном и Москвой.

Глава американского дипломатического ведомства ранее заявлял, что санкции, которые ввели США и другие страны против РФ "абсолютно соответствуют последствиям, которые были бы в случае признания ее государством-спонсором терроризма, следовательно, практические результаты те же".

The New York Times пишет, что ярлык "государство-спонсор терроризма" приведет к ужесточению санкций в отношении и так истерзанной экономики России, в частности штрафов в отношении стран, которые ведут бизнес с Москвой. Это также позволит гражданам подавать иски против российского правительства в американские суды и потенциально получать компенсацию за средства арестованных российских государственных активов.

Разногласия между администрацией Байдена и Конгрессом о признании России спонсором терроризма повторяют дискуссии, которые шли еще в начале войны в Украине, когда появились первые доказательства зверств, и лидеры Конгресса, включая Нэнси Пелоси, обвинили российскую армию в совершении военных преступлений. Сам же Блинкен был осторожен, сославшись на юридические критерии и необходимость доказательств и расследования.

Как сообщал УНИАН, 27 июля президент Зеленский поблагодарил американским сенаторам, которые единогласно одобрили резолюцию, которая призывает Государственный департамент США признать Россию государством-спонсором терроризма, и призвал другие страны к этому.

Глава государства подчеркнул, что никто в мире не укладывается в терроризм больше, чем Россия и нет никакой рациональной причины, чтобы юридической реакции на это не было.

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