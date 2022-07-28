Нет никакой рациональной причины, чтобы юридической реакции на это не было, убежден он.

Россию должны признать государством-спонсором терроризма. Эта страна вкладывается в терроризм значительно больше, чем любая другая.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении.

Глава государства поблагодарил американских сенаторов, которые единогласно одобрили резолюцию с призывом Государственного департамента США признать Россию государством-спонсором терроризма, и призвал другие страны к этому.

"Можно взять любой день в Украине - сегодняшний или любой другой после 24 февраля, чтобы увидеть, что никто в мире не укладывается в терроризм больше, чем Россия. Это действительно требует юридической реакции на глобальном уровне. И нет никакой рациональной причины, чтобы такой реакции не было, в частности в США", - убежден он.

Президент акцентировал, что только за первую половину этих суток и только в Киеве было четыре воздушные тревоги.

"Русская армия нанесла ракетные удары по Киевщине, по Кропивницкому, била по Николаеву, продолжила серию стратегически бессмысленных и жестоких штурмов на Донбассе... Я благодарю каждого и каждого, кто отбивает этот террор", - подчеркнул он.

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