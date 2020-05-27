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Кабмин согласовал назначение Володина главой Киевской ОГА

14:03, 27 мая 2020
Политика
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Кабмин согласовал назначение Володина главой Киенвской ОГА / Фото УНИАН

Кабинет министров Украины согласовал кандидатуру Василия Володина на должность председателя Киевской областной государственной администрации.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на заседании правительства.

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"Из важного у нас есть сегодня согласование назначения Володина Василия Геннадьевича председателем Киевской ОГА", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Как сообщал УНИАН, указом президента от 11 марта 2020 года №76/2020 Володин был назначен на должность временно исполняющего обязанности председателя Киевской областной государственной администрации.

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