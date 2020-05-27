Кабмин согласовал назначение Володина главой Киевской ОГА

Соответствующее решение принято сегодня на заседании правительства.

Кабинет министров Украины согласовал кандидатуру Василия Володина на должность председателя Киевской областной государственной администрации.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на заседании правительства.

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"Из важного у нас есть сегодня согласование назначения Володина Василия Геннадьевича председателем Киевской ОГА", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Как сообщал УНИАН, указом президента от 11 марта 2020 года №76/2020 Володин был назначен на должность временно исполняющего обязанности председателя Киевской областной государственной администрации.

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