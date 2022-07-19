Депутатам пока не сказали, когда в Верховную Раду внесут кандидатуры новых генпрокурора и главы СБУ.

Украинские власти рассматривают две кандидатуры на должность генпрокурора.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на собеседников в Верховной Раде и Офисе президента.

Новым генеральным прокурором могут стать Алексей Симоненко, который сейчас исполняет обязанности генпрокурора, или народный депутат Костин.

Депутатам пока не говорили, когда в Верховную Раду внесут кандидатуры нового генпрокурора и нового главы Службы безопасности.

19 июля Верховная Рада поддержала представление президента и уволила с должности генпрокурора Ирину Венедиктову.

Венедиктова занимала эту должность с 17 марта 2020 года, перед этим возглавляла парламентский комитет по правовой политике как депутат от "Слуги народа" и была директором Госбюро расследований (2019-2020 годы).

В этот же день парламентским большинством был уволен Иван Баканов с должности главы Службы безопасности.

Этому предшествовала публикация указов Зеленского об отстранении Баканова от исполнения обязанностей руководителя СБУ и от должности генпрокурора Ирины Венедиктовой.

Свое решение глава государства пояснил тем, что из-за большого количества предателей среди работников органов прокуратуры и СБУ, которые остались на оккупированной территории и работают на Россию, возникли вопросы к председателю СБУ и генпрокурору.

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