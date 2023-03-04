В Минкульте отреагировали на побег за границу украинского стендап-комика Андрея Щегеля и предложили ввести более жесткий порядок получения разрешений на выезд за пределы Украины.

Министерство культуры и информационной политики Украины подготовило и подало на утверждение правительству более жесткий порядок получения разрешений на временный выезд за границу мужчин призывного возраста в ответ на скандал, связанный с украинским комиком Андреем Щегелем.

Ранее стало известно, что деятель культуры "убежал" из Украины в Турцию, отметив, что "устал от войны". Это вызвало возмущение среди украинцев и заставило Минкульт отреагировать на ситуацию, говорится в Telegram МКИП.

В министерстве отметили, что из-за выходки Щеголя ситуация с выездом для других представителей индустрии творчества и развлечений усложняется. Ранее ведомство всяческим содействовало соответствующим лицам в получении разрешения, рассчитывая, что их главная цель выезда - это популяризация интересов Украины. Также обязательным условием выезд был пункт о возвращении в страну, указали там.

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"МКИП способствует выездам различных художников, создателей, артистов, музыкантов, журналистов и т.д., которые сознают свое дело и гражданскую позицию, но из-за подобных случаев, как с Андреем Щегелем, ситуация для тех, кто действительно защищает Украину и ведет борьбу на культурном фронте усложняется", - сказано в сообщении.

В министерстве уточнили, что Щегель находился в составе группы, которой было предоставлено временное разрешение, но он не вернулся в Украину.

"Действия комика недопустимы в условиях военного положения, во время, когда подавляющее большинство сознательных мужчин остаются стране и готовы воевать за сохранение нашего государства", - отмечают в Минкультуры.

Чтобы предотвратить такие ситуации, МКИП вместе с правоохранительными органами будет инициировать усиление ответственности за нарушение правил выезда и возвращения в Украину мужчин призывного возраста.

"Сейчас МКИП подготовлен и представлен на утверждение КМУ более жесткий порядок получения разрешений на временный выезд за границу мужчин призывного возраста", - сказано в сообщении.

Также там пообещали, что ситуация с нарушением права выезда с обязательным возвращением в Украину и уклонением от мобилизации Щегеля будет взята под контроль правоохранителей.

Побег стендап-комика Андрея Щегеля из Украины

Как известно, украинский стендап-комик Андрей Щегель в интервью журналисту Роману Скрыпину сказал, что ему в Украине было некомфортно, поэтому он нашел способ уехать из страны и "пожить в комфортной психологической обстановке". Щегель сообщил, что проигнорировал несколько повесток в армию и уехал в Турцию как артист. Разрешение на выезд за границу для ведения концертной деятельности он получил от Минкульта.

При этом стендап-комик признался, что не испытывает угрызений совести из-за того, что не идет защищать Украину.

В соцсетях многие украинцы осудили такие высказывания артиста.

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