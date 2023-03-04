Комик Андрей Щегель оскандалился высказыванием.

Украинский юморист Андрей Щегель попал в скандал. Мужчина дал интервью журналисту Роману Скрыпину, где рассказал, что сейчас находится в Турции - туда он сбежал из Украины, потому что "устал от войны". Там, по словам Андрея, он "классно проводит время комфортной психологической обстановке". Комментаторы под интервью написали, что у Щегеля отсутствуют моральные ценности.

Скандал с Андреем Щегелем: подробности

Украинский стендап-комик покинул Украину на время полномасштабного вторжения. В этом он признался в интервью Роману Скрипину. Юморист рассказал, что сделал это потому, что идентифицирует себя как свободного человека.

"У меня три повестки. Я не боюсь военкомов, отмечаю себя как свободного человека, понял, что мне некомфортно и что я больше не могу, и нашел себе способ с**баться, пожить в комфортной психологической обстановке", - заявил комик.

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Щегель добавил, что сейчас он находится в Турции. Разрешение на выезд получил от министра культуры под предлогом того, что едет за границу собирать деньги для родной страны, ведь является артистом.

Напомним, недавно украинский стендап-комик и музыкант Дантес пожаловался на то, что известным мужчинам становится все сложнее получать разрешение на выезд, потому что некоторые артисты покидают Украину и не возвращаются.

"Ты подаешь в Министерство культуры запрос, показываешь, какие у тебя есть концерты, и если все ок – выезжаешь", - рассказывал артист о процедуре получения документов, позволяющих пересечь границу.

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