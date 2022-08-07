Законом определен ряд категорий граждан, которым разрешается покинуть страну во время военного положения.

Выезд мужчин из Украины во время действия военного положения определяется ч. 1 ст. 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Об этом рассказала сайту "Телеграф" адвокат, представитель Офиса простых решений и результатов, кандидат юридических наук Мирослава Черноусько.

По ее словам, выезжать за пределы страны могут следующие категории мужского населения:

лица, в установленном порядке оформившие инвалидность любой группы;

снятые с воинского учета на основании решения военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе с исключением из военного учета;

сопровождаюшие лицо с инвалидностью 1-2 группы, которое нуждается в постоянном уходе;

отцы трех и более детей;

военнообязанные, воспитывающие самостоятельно одного ребенка или двоих.

Адвокат уточнила, что мужчины, временно непригодные к службе сроком до полугода с последующим прохождением военно-врачебной комиссии могут покидать пределы страны только при наличии подтверждающего документа.

Как сообщал УНИАН, Госпогранслужба фиксирует случаи, когда лица пытаются пересечь границу и уехать из Украины, выдавая себя за студентов иностранных учебных заведений.

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