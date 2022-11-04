Обязанности министра развития общин и территорий Украины после увольнения Чернышева временно возложили на его первого заместителя.

Кабинет Министров Украины назначил бывшего министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышева председателем правления акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины".

"Это распоряжение вступает в силу с 4 ноября 2022 года", – говорится в соответствующем документе, опубликованном на сайте Правительства.

Обязанности министра развития общин и территорий Украины после увольнения Чернышева временно возложили на его первого заместителя.

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"Возложить временно с 4 ноября 2022 года исполнение обязанностей Министра развития общин и территорий Украины на первого заместителя Министра развития общин и территорий Украины Лозинского Василия Мироновича", – указано в распоряжении Кабинета Министров.

Отмена конкурсного отбора и замена главы "Нафтогаза" - что известно

Как писал УНИАН, ранее на этой неделе СМИ сообщили, что Юрий Витренко, вероятно, уйдет с должности главы НАК "Нафтогаз Украины". Правительство, которое исполняет обязанности наблюдательного совета "Нафтогаза" в условиях его отсутствия, уволило Витренко с должности 1 ноября. Ранее его возможное увольнение связывали с необходимостью убедить инвесторов поддержать реструктуризацию долга компании.

Было известно, что на его место могут назначить министра развития общин и территорий Алексея Чернышова. Верховная Рада поддержала его увольнение 3 ноября.

Для назначения Чернышева Кабинет Министров отменил проведение конкурсного отбора руководителя "Нафтогаза". Как говорится в постановлении №1234 от 3 ноября, правительство исключило соответствующую норму из постановления 2008 года "О проведении конкурсного отбора руководителей субъектов хозяйствования государственного сектора экономики".

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