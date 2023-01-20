Требования, которых должна соблюдать Украина, являются структурными в контексте контроля использования средств, которые предоставляет Евросоюз.

Меморандум о взаимопонимании, который подписали Украина и Европейский Союз, предусматривает выполнение нашим государством определенных требований для получения макрофинансовой помощи от ЕС в 2023 году.

Об этом сказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире национального телемарафона. Она отметила, что меморандум был подписан незадолго до получения в госбюджет первой части из программы макрофинансовой помощи.

"Каждый квартал действия этого меморандума и получение соответствующих средств должны совмещаться с соблюдением Украиной определенных требований. Эти требования являются структурными в контексте контроля использования средств, доверия и прозрачности использования средств, которые предоставляет Европейский Союз", - сказала она.

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По словам Стефанишиной, эти требования касаются "вопросов верховенства права и антикоррупции, финансовых моментов, фискальной политики, экономических мер, которые принимает Украина, чтобы аккумулировать средства в государственный бюджет".

"На каждый квартал рассчитано определенное количество мероприятий по каждому из блоков. Эти пункты были согласованы и Украиной и Европейской комиссией, то есть, мы, как страна, взяли на себя обязательства в установленные сроки эти задачи реализовать. И, соответственно, понимая, что эти средства, в первую очередь, выживание нашей страны, наших граждан, эти обязательства будут соблюдены", - сказала она.

Финансовая помощь для Украины

Как сообщал УНИАН, 11 декабря 2022 года Европейский Союз принял решение о выделении Украине макрофинансовой помощи на 18 млрд евро. 2 января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина скоро начнет получать в виде ежемесячных траншей макрофинансовую поддержку из этого пакета помощи.

16 января исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис сообщил о подписании меморандума о взаимопонимании с целью предоставления Украине финансирования в 2023 году. В течение 2023 года эта помощь должна составить в общей сложности 18 млрд евро.

17 января Европейская комиссия выплатила Украине первые 3 млрд евро из пакета макрофинансовой помощи общим объемом 18 млрд евро. Президент Владимир Зеленский поблагодарил ЕС за полученный Украиной первый транш из новой программы макрофина.

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