Синегубов уже прокомментировал свое новое назначение.

Кабинет министров согласовал увольнение Олега Синегубова с должности председателя Полтавской областной государственной администрации и назначения его председателем Харьковской ОГА.

Об этом сообщил в Telegram представитель Кабинета министров Украины в парламенте Тарас Мельничук.

"Согласовано назначение: Синегубова Олега Васильевича председателем Харьковской областной государственной администрации", - отметил он.

Читайте такжеПолтавщина является лидером среди регионов Украины по экономической эффективности - глава ОГА Синегубов

На своей странице в Facebook Синегубов написал, что готов к новым вызовам.

"Сегодня Кабинет Министров утвердил мою кандидатуру на должность председателя Харьковской ОГА. Прекрасно понимаю, что это большая ответственность. Я знаком с ситуацией на Харьковщине, разбираюсь в проблемах, которые накопились. Имею положительный опыт работы в Полтавской ОГА, поэтому буду имплементировать его, учитывая особенности Харьковской области", - отметил Синегубов.

Он отметил, что для него важно, чтобы полтавская команда не сбавила темп.

"За два года работы на Полтавщине нашей команде удалось сделать немало, мы организовали эффективную работу в облгосадминистрации. Для меня важно, чтобы все положительные изменения сохранились. Мы приняли Стратегию развития области – это комплексный документ с четкими целями, задачами – достроили и запустили те объекты, в реализацию которых уже никто не верил; достойно прошли все волны коронавируса; нарастили темпы вакцинации в одних из лучших показателей в стране. Кроме того, нам удалось существенно улучшить ситуацию с дорогами. Также запланировали ряд проектов, которые положительно будут влиять на развитие области. Уверен, что команда не сбавит темп и дальше будет работать для полтавчан", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 12 ноября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Синегубова председателем Полтавской ОГА.

*** Синегубов родился 10 августа 1983 года в Харькове. С ноября 2015 года по октябрь 2019 занимал должность декана одного из факультетов (№6) Харьковского национального университета внутренних дел.

Также работал следователем в двух отделениях УМВД Украины на Южной железной дороге.

Кроме преподавательской и научной работы, Синегубов занимался и бизнесом, он является владельцем и соучредителем нескольких коммерческих предприятий.

В 2017 году был претендентом на должность председателя Полтавской ОГА. В 2018 году был претендентом на должность судьи Высшего антикоррупционного суда Украины, но не прошел конкурсный отбор. В июле 2019 года во время выборов в Верховную Раду был доверенным лицом кандидата в народные депутаты от партии "Слуга народа" в избирательном округе №180 Алексея Красова.

Вас также могут заинтересовать новости

Авторы: Виктория Гордиенко, Леся Лещенко