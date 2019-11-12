Зеленский назначил нового главу Полтавской ОГА

Ранее Синегубов занимал должность декана одного из факультетов Харьковского национального университета внутренних дел, работал следователем и занимался бизнесом.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Олега Синегубова главой Полтавской областной государственной администрации.

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Соответствующий указ от 11 ноября № 843/2019 размещен на сайте главы государства.

«Назначить Синегубова Олега Васильевича главой Полтавской областной государственной администрации», - говорится в документе.

До этого Зеленский указом № 842/2019 от 11 ноября освободил от временного исполнения обязанностей главы Полтавской ОГА Олега Пругло.

«Освободить Пругло Олега Евгеньевича от временного исполнения обязанностей главы Полтавской областной государственной администрации», - сказано в документе.

Синегубов родился 10 августа 1983 года в Харькове. С ноября 2015 года по октябрь 2019 занимал должность декана одного из факультетов (№6) Харьковского национального университета внутренних дел.

Также работал следователем в двух отделениях УМВД Украины на Южной железной дороге.

Кроме преподавательской и научной работы, Синегубов занимался и бизнесом, он является владельцем и соучредителем нескольких коммерческих предприятий.

В 2017 году был претендентом на должность председателя Полтавской ОГА. В 2018 году был претендентом на должность судьи Высшего антикоррупционного суда Украины, но не прошел конкурсный отбор. В октябре 2019 года во время выборов в Верховную Раду был доверенным лицом кандидата в народные депутаты от партии "Слуга народа" в избирательном округе №180 Алексея Красова.