Кабмин уволил Монахову с должности языкового омбудсмена

Монахова уволена по собственному желанию.

Кабинет министров Украины уволил Татьяну Монахову с должности уполномоченного по защите государственного языка.

Соответствующее распоряжение от 6 мая размещено на сайте правительства.

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«Освободить Монахову Татьяну Васильевну от должности Уполномоченного по защите государственного языка по собственному желанию», - говорится в распоряжении.

Как сообщал УНИАН, 16 ноября 2019 года Министерство культуры, молодежи и спорта внесло на рассмотрение правительства кандидатуру на должность уполномоченного по защите государственного языка - заведующей кафедрой журналистики Черноморского национального университета имени Петра Могилы (Николаев) Монаховой.

Она в 2002 году окончила Николаевский государственный педагогический университет им. Сухомлинского по специальности «Учитель украинского языка и литературы и английского языка и зарубежной литературы». В 2015 году защитила докторскую диссертацию на тему «Современные стратегии текстообразования в украинском языке» в Одесском национальном университете им. И.И. Мечникова.

27 ноября Кабмин назначил Монахову уполномоченной по защите государственного языка.

24 апреля 2020 года Монахова сообщила, что написала заявление об увольнении с должности.