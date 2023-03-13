Дополнительные средства предлагается направить, в частности, на выплаты военным, закупку военной и специальной техники, а также оборудования.

Кабинет министров Украины поддержал законопроект об увеличении расходов государственного бюджета на 537 млрд грн. Из них более 518 млрд грн хотят направить на безопасность и оборону.

"Правительство сегодня поддержало законопроект об увеличении расходов государственного бюджета на 537 млрд грн. Более 518 млрд грн предлагаем дополнительно направить на сектор безопасности и обороны и еще на 19 млрд увеличить резервный фонд", – сообщил в Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Глава правительства подчеркнул, что это будет способствовать усилению обороноспособности Украины и остановке российской агрессии.

Видео дня

"Благодаря поддержке наших международных партнеров мы нашли дополнительные финансовые возможности, чтобы поддержать нашу армию. В проекте закона предлагаем дополнительные средства направить на выплаты военным, закупку военной и специальной техники, оборудования и тому подобное. Рассчитываем на поддержку парламента", – написал Шмыгаль.

Расходы на оборону

В конце февраля 2023 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что из-за полномасштабного вторжения России в Украину сейчас на оборону направляют почти весь государственный бюджет мирного времени. В то же время социальные и гуманитарные выплаты финансируются благодаря поступлениям от партнеров.

По данным Министерства финансов Украины, расходы на оборону и зарплаты военным с начала полномасштабной войны увеличились в шесть раз, по сравнению с довоенным бюджетом.

Вас также могут заинтересовать новости: