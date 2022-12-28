Ситуация в экономике Украины остается стабильно напряженной.

С начала полномасштабного российского вторжения расходы на оборону Украины и зарплаты военным выросли в шесть раз.

Об этом заявил в интервью РБК-Украина министр финансов Сергей Марченко, отметив при этом, что ситуация с госфинансами остается достаточно напряженной.

Отвечая на вопрос о том, как выросли в Украине расходы на оборону, Марченко сказал: "Если сравнивать с довоенным бюджетом, то в 6 раз".

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В то же время, говоря о ситуации с финансами в стране, министр отметил: "Стабильно напряженная, если в двух словах. Она стабильна, потому что у нас особых изменений сейчас нет. Но напряженная, потому что мы постоянно в поиске. Следует быть постоянно заряженным, постоянно работать на поиск источников наполнения бюджета, не внутренних, а преимущественно внешних".

Экономика во время войны:

Валовый внутренний продукт (ВВП) Украины во втором квартале 2022 года снизился на 37,2% по сравнению со вторым кварталом 2021 года.

По данным Минэкономики, валовой внутренний продукт за 9 месяцев 2022 года упал на 30%.

Проектом госбюджета на 2023 год был предусмотрен рост реального ВВП на 4,6%.

20 октября 2022 года Нацбанк изменил оценку падения ВВП.

28 октября 2022 года НБУ прогнозировал, что ВВП Украины по результатам 2022 года сократится на 32%.

10 ноября 2022 года министра экономики Украины Юлии Свириденко заявила о том, что ВВП Украины может упасть ниже прогнозируемого уровня из-за отключений света.

9 декабря 2022 года замглавы НБУ Сергей Николайчук заявил, что Украину ждет более глубокое падение ВВП Украины в текущем году, чем ранее прогнозировалось.

Реальный ВВП Украины в третьем квартале 2022 года существенно сократился по сравнению с третьим кварталом 2021 года.

По состоянию на 26 декабря 2022 года за 10 месяцев полномасштабной российской агрессии прибыль украинских банков сократилась в 5 раз.

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