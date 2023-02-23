Невоенные расходы сегодня финансируются почти полностью за счет иностранной помощи.

Сегодня Украина тратит на оборону почти весь государственный бюджет мирного времени, поэтому расходы на социальную и гуманитарную сферу финансируются за счет иностранной финансовой помощи. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на встрече с журналистами

По его словам, сегодня Украина имеет огромный дефицит бюджета, что вызвано резко возросшими расходами на оборону.

"Сегодня мы тратим на армию почти весь бюджет страны мирного времени. В то же время социальная и гуманитарная составляющая финансируется при поддержке наших партнеров, которым Украина за это очень благодарна", – заявил он.

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Шмыгаль отметил, что Еврокомиссия выделила Украине 18 млрд евро макрофинансовой поддержки на 2023 год, США – более 10 млрд долларов. Также поддержка поступает из других стран.

Ситуация в экономике Украины – последние новости

По данным Минприроды, Россия нанесла ущерб украинской природе почти на 2 триллиона гривень. К примеру, россияне уничтожили в Украине почти 500 тыс. га лесов, что больше, чем имеют некоторые страны в целом.

В Украине создадут госреестр разрушенного войной имущества. Такой закон приняла Верховная Рада. Компенсации будут выплачивать исключительно за имущество, поврежденное или разрушенное с 24 февраля 2022 года.

В МВФ считают возможным полноценный кредит для Украины. Речь идет о "значительной" сумме. Примечательно, что обычно МВФ не предоставляет полноценные кредитные программы воюющим странам.

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