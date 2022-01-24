Давид Арахамия заявил, что этот законопроект появился преждевременно.

В правительстве отозвали из парламента законопроект о переходном периоде на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил на брифинге после заседания фракции.

"Он отозвал согласно письму, с которым я обратился в Кабмин от нашей фракции", - сказал Арахамия.

Читайте такжеСША готовят санкции против главарей боевиков на Донбассе - WSJПо его словам, этот законопроект "не очень вяжется с нашим "нормандским форматом", и поэтому я попросил забрать на доработку".

Арахамия подчеркнул, что сейчас речь идет о необходимости проведения встреч в "нормандском формате" на разных уровнях, и, возможно, участники переговоров достигнут каких-то договоренностей, которые надо будет воплощать в законопроектах.

"Поэтому это преждевременный законопроект, поэтому его и отозвали", - сказал председатель фракции "СН".

Некоторые источники указывают, что законопроект отозвали по требованию России, которая поставила это условием для проведения встречи в "нормандском формате". Встреча политических советников лидеров стран "нормандской четверки" запланирована на 26 января в Париже.

Как сообщал УНИАН, в августе 2021 года на сайте Верховной Рады был зарегистрирован законопроект об основах государственной политики переходного периода (№ 5844), в котором были выписаны механизмы возвращения под контроль украинского правительства оккупированных Россией территорий.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что принятие этого закона будет означать выход Киева из Минских договоренностей.

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