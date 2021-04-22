Украина имплементировала лишь три Директивы Европейского Союза из всего пакета своих обязательств по Соглашению в сфере телекоммуникационных, почтовых и курьерских услуг. Принять необходимо еще восемь актов права Евросоюза.

Об этом во время недавнего заседания Комитета по вопросам интеграции Украины в ЕС сообщил Проект ЕС-ПРООН по парламентской реформе.

На заседании комитет заслушал отчеты соответствующих ведомств о том, как Украина выполняет свои обязательства по Соглашению об ассоциации в сфере телекоммуникационных, почтовых и курьерских услуг. Информацию предоставили Министерство инфраструктуры Украины, Министерство цифровой трансформации и Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

Как отмечалось во время заседания, сотрудничество Украины и ЕС в этой сфере должно помочь Украине интегрироваться во внутренний рынок услуг в ЕС. Украинские компании смогут свободно работать в ЕС, что открывает для них более широкие возможности. Однако, чтобы достичь этого, в соответствии с Соглашением об ассоциации, Украина должна сначала согласовать свое законодательство в сфере телекоммуникационных, почтовых и курьерских услуг с законодательством Европейского Союза. С этой целью в Верховной Раде были зарегистрированы проекты трех законов, в том числе — «О почтовой связи».

Но отметим, что законопроект №4353 «О почтовой связи» имеет негативные выводы со стороны Комитета по евроинтеграции, Комитета по вопросам бюджета, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации. В замечаниях указано, что законопроект № 4353 создаст государственную монополию на рынке международных почтовых отправлений. Ведь согласно им, исключительное право осуществлять международные почтовые отправления в специально оборудованных местах международного почтового обмена (ММПО) получит назначенный оператор. Это предоставит ему неконкурентное преимущество по сравнению с другими операторами почтовой связи в Украине.

Назначенный оператор получает исключительное право перемещать международные посылки через таможенную границу Украины в ММПО. Другие же операторы такого права не будут иметь. Законопроект освобождает назначенного оператора от ответственности за неоказание или ненадлежащее оказание услуг почтовой связи через решение таможни или налоговой международных посылок. Другие операторы, опять-таки, такой защиты от действий таможни и налоговой не будут иметь. Кроме того, законопроект предоставляет назначенному оператору приоритетное право осуществлять сотрудничество в сфере предоставления услуг почтовой связи с иностранными операторами почтовой связи и субъектами хозяйствования, предоставляющими услуги почтовой связи. Другие операторы не смогут построить деловые связи с партнерами из других стран.

Все это противоречит европейским принципам, которые определены ч. 1 ст. 7 Директивы Европейского Парламента и Совета 97/67/ЕС об общих правилах развития внутреннего рынка почтовых услуг Сообщества и улучшения качества обслуживания. Согласно этим нормам, государства-члены не предоставляют или не оставляют в силе исключительные или специальные права для внедрения и предоставления почтовых услуг.

Через предложенные законопроектом «О почтовой связи» нормы назначенный оператор, имея монопольное положение в предоставлении определенных услуг, не будет иметь стимулов улучшать сервис. Это может привести как к ухудшению качества услуги, так и повышению их цены для конечного потребителя.

Таким образом, принятие законопроекта с нормами, которые откровенно пренебрегают требованиями ЕС и не соответствуют принципам свободной рыночной экономики, грозит негативным отношением со стороны ЕС. В конечном итоге это скажется и на сотрудничестве в сфере почтовых и курьерских услуг.

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Автор: Иван Бойко