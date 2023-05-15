Нелегальная торговля сигаретами приводит к бюджетным потерям на сумму около 22 млрд грн в год, за эту сумму можно приобрести 279 танков, 560 БТР или 136 байрактаров, написал в своем телеграм-канале народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Согласно последним отчетам Kantar, по состоянию на февраль 2023 года нелегальный рынок табачных изделий оценивался в 20,2%, в феврале 2019 этот показатель был лишь 5,6%.

Главную долю нелегального рынка составляет продукция маркированная для "duty-free" - 10,8%, подделки - 7,9%.

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Около 83% поддельной продукции составляют бренды международных табачных компаний.

"В следующий раз когда вам будут рассказывать некоторые представители власти "что денег нет", спросите почемунаши правоохранители ничего не делают, чтобы закрыть эту историю с нелегальным оборотом", - отметил Ярослав Железняк.

Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат (фракция"Слуга народа") Даниил Гетманцев также обратил внимание на новые данные Kantar во время встречи с американской торговой палатой.

"Очень погрустнели из-за очередных ужасных цифр от Kantar. 20,2% теневого рынка. Ситуация продолжает ухудшаться при уменьшении нелегальной доли осенью 2022 г. Очевидно, что вина за сложившуюся ситуацию преобладает на правоохранителях не способных эту проблему решить", - заявил Даниил Гетманцев.