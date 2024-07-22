Рассмотрение дела продолжится 16 сентября.

Кассационный административный суд отложил рассмотрение дела по иску внефракционного народного депутата Александра Дубинского, в котором он просит обязать Верховную Раду объявить выборы президента Украины. Об этом стало известно из заседания суда, которое транслировала "ТСН".

В своем иске парламентарий ссылается на Конституцию Украины и избирательное законодательство.

После непродолжительного обсуждения, в частности о возможности личного участия истца в заседании и ознакомления с материалами дела, суд решил отложить его рассмотрение. Так, объявлено было, что рассмотрение дела продолжится в 15:30 16 сентября.

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Ранее сегодня, 22 июля, в Telegram-канале Дубинского было указано, что в 15:00 в Кассационном админсуде в составе Верховного суда состоится заседание по его иску к Верховной Раде с требованием назначить выборы президента.

Позже в его Telegram-канале также было отмечено, что "в Украине оказался только один гражданин и народный депутат, который сделал шаги для сохранения Конституционного строя, для чего обратился в Верховный суд Украины с требованием назначить выборы президента Украины". "Это внефракционный депутат Дубинский. То есть я", - говорится в посте.

Проблема выборов во время войны

Как известно, определенный Конституцией пятилетний срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского закончился этой весной. При обычных условиях, в марте должен был бы состояться первый тур выборов, а второй, при необходимости, - в апреле. Однако из-за действия военного положения выборы не были назначены, в соответствии со ст. 19 "Закона о правовом режиме военного положения".

Ранее Зеленский в интервью BBC отметил, что если мир в Украине не наступит в обозримой перспективе, то придется искать способы провести выборы в условиях войны.

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