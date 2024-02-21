Минюст делает вид, что побоев не было.

Народный депутат Украины Александр Дубинский заявил, что его избиение в Лукьяновском СИЗО было организовано администрацией СИЗО по согласованию с Минюстом.

Нардеп отметил, что материалы служебного расследования по этому факту были сфальсифицированы.

"Коротко напомню фабулу: две ночи подряд, по указанию администрации СИЗО, меня переводили из одиночной камеры в пресс-хаты с уголовниками, где избивали, а на утро возвращали снова в одиночку. Побои зафиксированы омбудсменом, а сломанные ребра – рентгеном и врачами. Однако, Минюст делает вид, что этих побоев и документов не существует, потому что сидящие в пресс-хатах уголовники отрицают, что меня били", - говорится в сообщении на странице Дубинского в телеграм.

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По его словам, официально причину ночных переводов связали с "прорывом" труб, хотя дежурные сотрудники СИЗО потоп отрицают.

"Все дежурные сотрудники СИЗО (4 инспектора) в своих показаниях заявили, что никакого прорыва не было, более того, когда меня выселили из одиночки и потащили в пресс-хату, на мое место (в камеру, где был якобы потоп) заселили другого арестанта", - рассказал народный депутат.