В Киеве состоялась первая учредительная встреча многодетных матерей.

Женское движение "ЗА МАЙБУТНЄ" начало реализацию общенационального проекта систематизации и наработки инициатив по решению самых болезненных проблем многодетных украинских семей.

Об этом сообщила пресс-служба Женского движения "ЗА МАЙБУТНЄ".

Многодетные семьи стали очень редким явлением в Украине. На начало 2021 года только 0,79% из 15 млн украинских семей считаются многодетными. Лишь 300 тысяч семей воспитывают пять и более детей. Все они имеют ряд законодательных льгот. Однако большинство из них остается на бумаге или носит сугубо декларативный характер.

"Согласно Закону Украины "Об охране детства", дети из таких семей имеют право на бесплатное внешкольное образование, но на самом деле в большинстве секций и кружков на льготу не обращают внимания. В городах-миллионниках не хватает мест в детских садах. Общая очередь на сегодня составляет примерно 30 тысяч детей. Действующие законы не являются гарантией получения многодетными семьями жилья, льготного поступления детей в высшие учебные заведения и дальнейшего трудоустройства по полученным профессиям", — говорит лидер Женского движения "ЗА МАЙБУТНЄ" Ирина Суслова.

Для систематизации и поиска путей решения проблем многодетных семей Женское движение "ЗА МАЙБУТНЄ" начал общенациональную дискуссию. В Киеве состоялась первая учредительная встреча многодетных матерей.

"Мы будем привлекать к этой дискуссии депутатов и должностных лиц исполнительной власти, бизнесменов и предпринимателей, профессиональных специалистов и представителей общественных организаций. До марта 2022 года в каждой области Украины мы проведем аналогичные "круглые столы", после чего презентуем наработанные инициативы и предложения во время общенационального форума в Киеве", — говорит Ирина Суслова.

Участницы учредительной встречи пришли к выводу о необходимости привлечения местных властей, бизнеса и меценатов к организации бесплатных кружков для детей, творческих мероприятий и спортивных соревнований. Женщины одобрили инициативу предложить народным депутатам Украины определить и установить на законодательном уровне День многодетных семей.

"Было бы очень интересно и полезно хотя бы раз в год проводить общеукраинский и местные фестивали, во время которых дети будут демонстрировать собственные таланты и творческие способности. Наша главная цель – привлечь внимание государства и общества к большим украинским семьям, возродить почетный статус многодетных семей", — резюмирует Ирина Суслова.

Автор: Иван Бойко