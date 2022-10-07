Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил возмущение тем, что премию получили Россия и Беларусь, которые учили нападение на Украину.
Соответствующее сообщение появилось в его Twitter.
"У Нобелевского комитета однозначно интересное понимание слова "мир", еслиНобелевскую премию вместе получают представители двух стран, напавших на третью. Ни российские, ни белорусские организации так и не смогли организовать сопротивление этой войне. Нобель в этом году просто "супер", – написал он.
Как сообщал УНИАН, украинских пользователей соцсетей такое "соседство" тоже возмутило – даже несмотря на то, что представители Украины завоевали Нобелевскую премию мира впервые истории.
Нобелевская премия мира 2022 – что стоит знать
Ранее Reuters со ссылкой на данные букмекеров сообщал, что среди фаворитов были президент Украины Владимир Зеленский, Нельсон Мандела, Джимми Картер, Андрей Сахаров и Михаил Горбачев. В списке номинированных также были Светлана Тихановская, Алексей Навальный и Мустафа Джемилев.
Наконец 7 октября были объявлены лауреаты. Ими стали:
- белорусский политический заключенный Алесь Беляцкий, руководитель правозащитного центра "Вясна";
- неправительственная организация "Мемориал", созданная для исследования политических репрессий в СССР (базируется в России, действует также в Казахстане, Латвии, Грузии, Украине и других странах);
- украинский "Центр гражданских свобод", основанный в 2007 году. Своей миссией организация называет становление прав человека, демократии и солидарности в Украине и регионе ОБСЕ для утверждения человеческого достоинства.
Представители Украины получили Нобелевскую премию мира впервые в истории.
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