Первым иностранным лидером, отмеченным на Аллее смелости, стал президент Польши Анджей Дуда.

Президент Украины Владимир Зеленский и Президент Республики Польша Анджей Дуда приняли участие в открытии Аллеи смелости на площади Конституции в Киеве.

Как сообщает сайт главы государства, Аллея заложена по инициативе президента к 31-й годовщине Независимости Украины.

Зеленский подчеркнул, что на этой аллее будут указаны имена политических лидеров и других представителей стран-партнеров, которые оказывают Украине важную поддержку с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации.

Первым иностранным лидером, отмеченным на Аллее смелости, стал президент Польши Анджей Дуда.

"Сегодня я хочу в присутствии президента Польши Анджея Дуды открыть Аллею смелости. Его имя всегда будет на этой аллее. Это символ храбрости, символ дружбы, поддержки Украины тогда, когда она действительно нужна", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, в Киев во вторник утром, 23 августа с визитом прибыл президент Польши Анджей Дуда. Сообщается, что он примет участие во 2-м саммите Крымской платформы.

Во время пресс-конференции Дуду спросили, не страшно ли ему быть в Киеве на фоне сообщений о возможных массированных ракетных обстрелах и чувствует ли он себя в безопасности.

Дуда заявил, что, когда представляет свой народ и государство, то должен учитывать, что такое представительство иногда сопряжено с рисками.