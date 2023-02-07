Ранее он исполнял обязанности министра из-за гибели бывшего главы ведомства Дениса Монастырского.

Рада назначила Игоря Клименко новым главой Министерства внутренних дел Украины. Такое решение поддержало монобольшинство украинского парламента во время заседания 7 февраля.

Представлял нового главу МВД премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Решение о назначении Клименко поддержал 321 нардеп, отметил народный депутат Ярослав Железняк.

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Назначение Игоря Клименко новым главой МВД - что предшествовало

Напомним, сегодня комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде назначить на должность нового главы МВД Игоря Клименко.

Ранее на него возложили обязанности министра после смерти бывшего главы ведомства Дениса Монастырского.

Денис Монастырской вместе с частью руководства МВД погиб 18 февраля из-за падения вертолета в Броварах. Тогда вертолет упал на местный детский сад, это привело к масштабному пожару.

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