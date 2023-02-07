18 января 2023 года бывший министр МВД Денис Монастырский трагически разбился на вертолете в Броварах.

Верховной раде Украины рекомендовали назначить на должность нового главы МВД исполняющего обязанности министра Игоря Клименко после смерти бывшего руководителя ведомства Дениса Монастырского.

Соответствующее решение вынес комитет Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности, отметил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

"Правоохранительный комитет рекомендовал Верховной раде назначить Игоря Клименко на должность министра внутренних дел", - написал он.

Трагедия в Броварах

18 января 2023 года в Броварах Киевской области произошла авиакатастрофа с вертолетом ГСЧС.

На его борту находился бывший глава МВД Денис Монастырский со своей командой. Погибли девять членов экипажа, среди которых также были заместитель министра Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович. На данный момент эксперты говорят о нескольких возможных причинах катастрофы.

В этот день правительство возложило исполнение обязанностей министра внутренних дел на главу Нацполиции Игоря Клименко.

Из-за трагедии в Украине руководителям МВД запретили летать на вертолетах. Теперь им разрешено передвигаться лишь автомобильным транспортом.

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