Шило подозревается в причастности к завладению 94,8 млн грн средств "Укрзализныци".

Бывшему советнику Офиса президента, руководителю организованной преступной группы, причастной к завладению 94,8 млн грн средств "Укрзализныци", суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) в Telegram. В сообщении не называется фамилия советника, но по информации источников УНИАН, речь идет об Артеме Шило.

В САП отмечают, что 4 апреля следственный судья Высшего антикоррупционного суда поддержал позицию прокурора и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 30 млн грн залога.

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В сообщении сказано, что бывший советник Офиса президента Украины подозревается в том, что как руководитель организованной группы вел деятельность, которая привела к завладению 94,8 млн грн при закупке трансформаторов во время военного положения.

Суд определил срок действия меры пресечения - до 31 мая включительно. В случае внесения залога на лицо будут возложены соответствующие процессуальные обязанности.

В САП напомнили, что действия его квалифицированы по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса.

Дело о хищении государственных денег

2-3 апреля под процессуальным руководством прокуроров САП детективы НАБУ сообщили о подозрении участникам организованной группы, деятельность которой привела к завладению 94,8 млн грн при закупке трансформаторов во время военного положения.

Сейчас сообщено о подозрении 7 участникам группы. Среди них руководитель организованной группы, экс-советник Офиса президента Украины, а в дальнейшем - сотрудник СБУ. В САП отмечают, что все должности указаны на время совершения преступления. Также среди подозреваемых первый заместитель директора филиала "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця"; заместитель директора по экономической и информационной безопасности Аппарата директора по экономической и информационной безопасности АО "Укрзализныця"; сотрудник СБУ.

Сейчас задержан руководитель группы и три других человека.

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