Каждый гражданин Украины во время получения документов "донатил" чиновнику за "интеллектуальный вклад", утверждает следствие.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили масштабную схему завладения средствами госпредприятия "Полиграфический комбинат "Украина" на сумму более 450 миллионов гривен. Как УНИАН стало известно от источников в правоохранительных органах , среди фигурантов – бывший директор ГП "Полиграфкомбинат" Максим Степанов, который в 2020-2021 годах занимал должность министра здравоохранения.

Как сообщают пресс-службы НАБУ и САП, кроме экс-директора ГП Степанова о подозрении сообщено четырем лицам: экс-начальнику отдела ГП "Полиграфкомбинат", физическому лицу, которое считают пособником преступления преступления, двум гражданам Эстонии (директору и менеджеру подконтрольной компании).

"В 2013 году тогдашний глава "Полиграфкомбината" приобрел на подставных лиц эстонскую компанию, выразив иностранным партнерам обязательное требование сотрудничества – поставки продукции через "нужную" компанию. В дальнейшем организовал закупку материалов для изготовления бланков документов (паспорта граждан Украины, ID-карты, водительское удостоверение и т.д.) через эту компанию", – говорится в сообщении правоохранителей.

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Компания-прокладка, по версии следствия, закупала материалы напрямую у производителей, после чего перепродавала их госпредприятию по завышенной в 4-6 раз стоимости. В течение 2013-2016 годов из-за этой схемы группа злоумышленников завладела средствами на сумму около полумиллиарда гривен.

Правоохранители также раскрывают схему легализации средств. По их информации, экс-директор "Полиграфкомбината" Степанов продал 45% своих акций в предприятии, которое фактически не работало (фактическая рыночная стоимость около 100 тысяч долларов) другой подконтрольной компании за 1,35 миллиона долларов США. Далее средства были задекларированы, благодаря чему экс-министр фактически получил возможность их использовать. Часть средств в сумме 150 тысяч долларов США переведена непосредственно на счета близких лиц экс-директора.

Вместе с тем, экс-директор запатентовал на подконтрольную компанию (которая использовалась для закупок) право интеллектуальной собственности на имплантированные защитные элементы, используемые в украинских паспортах. Таким образом каждый гражданин, получая документы, не только переплачивал вследствие завышений стоимости при закупках, но и "донатил" чиновнику за его "интеллектуальный вклад".

"Детективы приняли меры для ликвидации этой схемы. В начале 2022 года правительство поддержало инициативу НАБУ, изменило технические требования и изображение защитных элементов украинских документов, что предоставило возможность избавиться от зависимости от результатов "интеллектуального труда" экс-руководителя "Полиграфкомбината", – отмечают правоохранители.

Преступление разоблачено в рамках сотрудничества международной следственной группы из следователей Украины, Эстонии и Франции под эгидой Евроюста.

Максим Степанов-что надо знать об экс-министре

47-летний Максим Степанов с 1999 года занимал различные должности в государственных предприятиях и органах власти разных уровней. Он был заместителем гендиректора в дочерней компании "Нафтогаз Украины" и ЗАО "Промышленно-финансовая компания "Вече", работал в налоговой администрации и тому подобное.

В 2008-2010 годах занимал должность первого заместителя председателя Одесской областной администрации (до прихода Виктора Януковича к власти).

В 2011-2016 годах возглавлял ГП "Полиграфкомбинат "Украина". Это госпредприятие изготавливает бланки официальных документов (паспорта, трудовые и медицинские книжки, удостоверения, документы об образовании, лицензии, страховые полисы, товарно-транспортные накладные, больничные листы и т.д.).

В 2017-2019 годах возглавлял Одесскую областную государственную администрацию, был отстранен и впоследствии уволен.

В разгар пандемии коронавируса, с конца марта 2020 года, возглавил министерство здравоохранения Украины. Через год и два месяца был уволен – в связи с медленными темпами вакцинации населения против COVID-19 и постоянными переносами поставок вакцин.

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