Разговор состоялся на фоне предстоящей встречи Байдена с Путиным в Женеве.

Вашингтон и Киев первоначально разослали противоречивые друг другу отчеты о телефонном разговоре между Джо Байденом и Владимиром Зеленским.

Об этом пишет Axios.

Белый дом, в частности, отрицает толкование Киевом о якобы высказывании Байденом важности предоставления Украине Плана действий по членству НАТО.

"Украина неправильно истолковала заявление и исправила запись", – сказал изданию представитель Совета национальной безопасности.

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Джо Байден и Владимир Зеленский пообщались по телефону в понедельник вечером (по киевскому времени) 7 июня. Во время разговора речь шла, в частности, о приезде украинского главы в Вашингтон летом, поддержке США суверенитета Украины и строительстве "Северного потока-2".

Разговор состоялся на фоне предстоящей встречи Байдена с Путиным в Женеве, где президенты поднимут вопрос безопасности Европы, в частности – войны в Украине. Ранее Владимир Зеленский настаивал, чтобы США и Россия не обсуждали Украину без ее участия.

Двусторонняя встреча с Путиным состоится в рамках первого официального визита Джо Байдена в Европу в статусе президента США. Известно, что американского главу на всех официальных мероприятиях будет сопровождать госсекретарь Энтони Блинкен.

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Автор: Яна Ставская