По словам президента, он вполне доволен их телефонным разговором.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вполне доволен телефонным разговором с американским лидером Джозефом Байденом, который состоялся вечером 7 июня. А вот исправление Офисом президента пресс-релиза по поводу поддержки Байденом желания Украины получить План действий относительно членства (ПДЧ) в НАТО он считает несущественным.

Соответствующее заявление Зеленский сделал в комментарии «Украинской правде».

По его словам, Байден заверил его в полной поддержке:

«Вчера у меня был прекрасный разговор с президентом Байденом. Четкий, предметный, по сути. Я очень доволен итогами беседы и перспективами дальнейшего доверительного личного общения. Джо Байден буквально заверил меня в полной и безусловной поддержке Украины».

Читайте такжеБайден пригласил Зеленского этим летом посетить Белый дом«У нас объемная двусторонняя повестка и мы ее подробно обсудим в конце июля в США. Тет-а-тет. У нас много важнейших вопросов для обсуждения – безопасность, территориальная целостность, экономика, энергетика, прямые инвестиции, технологии, сотрудничество в оборонной сфере», – добавил президент.

Что же касается слов о Плане действий относительно членства в НАТО, то Владимир Зеленский заявил следующее:

«Слова – не важны, а важны конкретные поступки. Получит Украина, наконец, ПДЧ или нет – это вопрос желания только самого Альянса. Если получит – значит нас там действительно видят. Если не получит – это тоже вполне конкретный ответ».

До этого сообщалось, что Вашингтон и Киев первоначально разослали противоречивые друг другу отчеты о телефонном разговоре между Байденом и Зеленским.

Белый дом, в частности, опроверг толкование Киевом о якобы высказывании Байденом важности предоставления Украине Плана действий по членству НАТО: «Украина неправильно истолковала заявление и исправила запись».

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Автор: Катерина Шварц