Причем речь идет о миллиардах долларов, а не рублей.

Журналист-расследователь Христо Грозев из Bellingcat рассказал, что Россия с 2014 года потратила миллиарды долларов на сеть пророссийских политиков и лидеров мнений в Украине, но те их кинули на деньги.

Эпичным провалом ФСБ России он поделился в эфире Youtube канала "Продолжение следует".

"...речь идет о миллиардах долларов, а не рублей. Было потрачено с 14-го года до сегодняшнего дня. Это было 150-160 высокооплачиваемых офицеров ФСБ. Каждый из них имел неограниченный бюджет, чтобы вербовать украинцев любого уровня", – говорит журналист-расследователь.

По его словам, в итоге агентура не сработала: "И здесь даже эти украинские агенты, которые брали деньги кинули их. Просто кинули".

"Госпереворот" в Украине – что известно

Напомним, что еще в ноябре 2021 прошлого года в ходе пресс-марафона президент Владимир Зеленский заявил, что располагает информацией о подготовке в Украине государственного переворота с участием "представителей России". Среди потенциальных дат упоминались 1-2 декабря.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключил, что со временем ситуация с держпереворотом станет предметом закрытого заседания Комитета безопасности Верховной Рады Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: