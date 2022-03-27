По его словам, партнерам нужно активизировать помощь Украине.

Для всех на континенте не может быть приемлемым, если под риском столкновения с российскими оккупантами окажутся государства Балтии, Польша, Словакия, весь восток Европы.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем видеообращении.

"Говорил сегодня с президентом Польши Анджеем Дудой. Дважды. О наших людях, которые нашли защиту на территории Польши. И о необходимости усиления нашей общей безопасности. Безопасности наших государств. Безопасности на самом деле для всех европейцев. Какова цена этой безопасности? Это очень конкретно. Это самолеты для Украины. Это танки для нашего государства. Это противоракетная оборона. Это противокорабельное оружие. Это то, что есть у наших партнеров. Что у них просто пылится. В конце концов, это все для свободы не только в Украине – для свободы в Европе. Потому что для всех на континенте не может быть приемлемым, если под риском столкновения с российскими захватчиками окажутся государства Балтии, Польша, Словакия, весь восток Европы. Окажутся только потому, что оставят где-то у себя в ангарах всего лишь один процент от всех самолетов НАТО и один процент всех танков НАТО. Один процент. Мы не просили больше. И не просим больше. А ждем уже 31 день. Так кто руководит евроатлантическим сообществом? Неужели до сих пор Москва путем запугивания?", - отметил он.

По его словам, партнерам нужно активизировать помощь Украине.

"Именно эти слова: партнерам нужно. Потому что это безопасность Европы. И именно об этом мы договаривались в Киеве, когда трое премьер-министров восточноевропейских стран, а также господин Качиньский, прибыли в нашу столицу. Это в середине марта было", - подчеркнул глава государства.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля РФ начала бомбить украинские города. Массово гибнет мирное население Украины. В результате российский рубль "упал на дно" из-за множественных санкций, в том числе ограничение на валюту, и разрывов торговых связей.

22 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил американским журналистам о концепции нацбезопасности страны, что допускает применение ядерного оружия, если государство окажется под угрозой существования.

Уже через два дня российский дипломат в ООН уже публично заявил о готовности России применить оружие массового поражения, если его "спровоцирует НАТО".

При этом экс-командующий Объединенных сил НАТО в Европе генерал Уэсли Кларк заявил, что президент РФ Владимир Путин может отдать приказ о применении тактического ядерного оружия и нанести удар по территории Польши.

Вас также могут заинтересовать новости: