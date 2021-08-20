Парламентариев обоснованно подозревают в измене Родине и оказании помощи агрессору в одно из самых тяжелых времен нашей истории, отметила генпрокурор.

Следствие по резонансному делу по подозрению двух парламентариев в госизмене и разграблении национальных ценностей завершено. С сегодняшнего дня материалы производства открыты стороне защиты.

После их ознакомления со всем доказательным массивом, наработанным прокурорами и следователями, дело пойдет в суд, рассказала в обращении генпрокурор Ирина Венедиктова.

"Сразу скажу – материалы сегодня будут открыты народному депутату, который находится под домашним арестом. Материалы в отношении другого подозреваемого парламентария выделены в отдельное производство в связи с его розыском, хотя основные следственные действия в отношении него также завершены", – сказала чиновница.

Она добавила, что независимости нашего государства исполняется 30 лет, и сегодня мы можем с уверенностью говорить, что ответственность перед законом в Украине больше не зависит от мандатов или статуса, медиа империй или состояния – правоохранительная система на деле разрушает касту неприкасаемых.

"Мы готовы к тому, что и дальше будут звучать обвинения в преследовании оппозиции, будут информационные атаки и препятствование работе. Прокуратура не играет в политику, а защищает закон. Мы собрали доказательства и мы готовы идти с ними в суд", – добавила генпрокурор.

По ее словам, двое народных депутатов Украины подозреваются в причастности к тяжким преступлениям – "народные избранники, что присягали на верность Украине и обязывались защищать ее суверенитет и независимость, обоснованно подозреваются в измене Родине и оказании помощи агрессору в один из самых тяжелых периодов нашей истории".

Расследованием установлено, что двое народных депутатов Украины совместно с должностными лицами органов власти страны-агрессора – Российской Федерации и другими лицами совершили покушение на разграбление национальных ценностей – незаконной добычи нефти и газа на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, которые в соответствии с Конституцией Украины являются собственностью украинского народа.

Следствие располагает доказательствами, что подозреваемые передали оккупационным властям материальную и документальную базу по разработке месторождения "Глубокая". Оно расположено в прикерченском шельфе Черного моря в исключительной (морской) экономической зоне Украины. Без помощи этих нардепов РФ понадобились бы годы и огромные ресурсы для освоения участка с перспективными запасами более чем на 38 млрд грн.

При содействии одного из нардепов на временно оккупированной территории создавался такой себе "правопреемник" зарегистрированного в Украине предприятия, чтобы затем получить на основании уже имеющихся украинских разрешений и готовых технических документов незаконные разрешения от государства-агрессора. Это грубое нарушение международного и нашего национального законодательства, ведь временно оккупированная территория является неотъемлемой частью Украины, на которую распространяется исключительно юрисдикция органов ее государственной власти.

Кроме того, по данным следствия, народные депутаты Украины, действуя в соответствии с указаниями представителей органов государственной власти Российской Федерации, осуществляли сбор информации о местах дислокации военных формирований Украины и их боевой подготовки, оказывали содействие в привлечении граждан Украины к реализации мероприятий в ущерб Украине для дестабилизации общественно-политической ситуации в государстве.

По сути они оказывали иностранной стране помощь в проведении подрывной деятельности против Украины. Это ничто иное как государственная измена – деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины.

В этом случае речь идет о передаче конфиденциальной информации насчет одной из воинских частей украинской армии, а также об активном участии в разработке так называемого "Проекта "Проминь". По мнению экспертов, проект направлен на системное продвижение и лоббирование политических, геоэкономических и других интересов Российской Федерации, выгодных ей изменений во внутренней и внешней политике Украины. Среди инструментов программы, которую собственноручно редактировал один из подозреваемых – формирование сети агентов влияния и лояльной к РФ прослойки населения.

"Луч" должен был способствовать формированию в Украине нужной для РФ общественного мнения, принятию выгодных для РФ управленческих, экономических, политических решений, что будет разрушать самостоятельность государственной власти внутри страны и независимость в международных отношениях. Эти действия – один из примеров информационной войны против нашего государства и элемент гибридной войны.

Прокуроры и следователи провели огромный объем следственных и процессуальных действий, экспертных исследований и допросов, проанализировали десятки часов аудиозаписей. Некоторые из доказательств, которые легли в основу обвинения в отношении этих двух народных депутатов Украины, демонстрировались широкой общественности, поэтому каждый также мог сделать свои выводы. Весь процесс был публичным и открытым, насколько это позволял закон.

"Впереди непростой судебный процесс, в котором нам придется принять серьезный процессуальный бой. Но завершая досудебное расследование в этом уголовном производстве, мы уверены в своей позиции и продемонстрируем работу прокуроров и следователей в европейском соревновательном процессе", – подчеркнула Венедиктова.

"Отдельно хочу сказать, что на этом мы не останавливаемся. Мы осуществляем процессуальное руководство в ряде других уголовных производств в отношении преступлений в ущерб суверенитету, территориальной целостности, обороноспособности и экономической безопасности Украины, к которым могут быть причастны как бывшие, так и нынешние народные депутаты Украины. Каждому такому факту будет дана соответствующая юридическая оценка, чтобы никто не избежал ответственности", – заявила генпрокурор.

Автор: Иван Бойко