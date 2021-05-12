Защита Медведчука заявила, что подозрение не было вручено в том смысле, который предусмотрен нормами УПК.

Кум Путина, украинский парламентарий Виктор Медведчук вышел из здания Офиса генерального прокурора, где ему должны были вручить подозрение в госизмене.

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Как сообщил Медведчук журналистам, он ознакомился с подозрением. По его мнению, предъявленные обвинения являются необоснованными и бездоказательными.

"Это все в целом можно назвать не иначе как политически мотивированные действия прокуратуры по отношению ко мне", - заявил он.

По словам защиты Медведчука, сообщение о подозрении не было вручено в том смысле, который предполагается УПК.

"Нам дали копию, потому что следствие считает, что нас уведомили еще вчера. Однако ведомостей о том, что мы ознакомлены с содержанием подозрения, нам прокурор не предоставил", - заявил адвокат Медведчука.

Медведчук сегодня прибыл в Офис генерального прокурора, где ему должны вручить сообщение о подозрении в госизмене. Вместе с ним прибыли депутаты от ОПЗЖ и адвокаты.

Подозрение Медведчуку: что известно

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что подписала сообщения о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму депутатам от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку. Речь идет о совершении преступлений, предусмотренных статьями 111 (госизмена) и 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Подозрение Медведчуку касается трех преступных эпизодов.

В то же время сотрудники СБУ устроили обыски в двух киевских домах Медведчука и офисе его партии ОПЗЖ.

Также Венедиктова сообщила, что по результатам обысков местонахождение Медведчука не установлено, и поэтому СБУ принимает меры для установления его места пребывания и вручения ходатайства о содержании под стражей.

При этом глава СБУ Иван Баканов вчера заявил, что Медведчук находится в Украине. То же самое сказал и однопартиец Медведчука Илья Кива.

Сам Медведчук назвал обыски и свое подозрение «политической расправой». При этом он подтвердил, что находится в Украине, и не собирается прятаться.

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Автор: Дмитрий Захаров