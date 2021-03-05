Глеб Шаблий более 4 лет незаконно находился в местах лишения свободы.

В Украину вернулся политический заключенный Кремля Глеб Шаблий.

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Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в микроблоге Twitter.

«Поздравляю политзаключенного Кремля Глеба Шаблия с возвращением в Украину! Более 4 лет Кремль незаконно держал его заключенным в оккупированном Крыму и в РФ, полный срок. После освобождения украинские консулы в Новосибирске, Москве и Минске сопровождали его двухдневное возвращения из Сибири» , - заявил Кулеба.

Дело "украинских диверсантов"

ФСБ России в августе 2016 года заявила о задержании во временно оккупированном Крыму группы «украинские диверсантов», которые якобы готовились осуществить на полуострове теракты.

Тогда были задержаны Глеб Шаблий, а также Евгений Панов, Андрей Захтей, Владимир Присич, Владимир Дудко, Дмитрий Штыбликов, Алексей Бессарабов, Алексей Стогний.

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Автор: Виталий Саенко