Борис Джонсон отметил, что Украина должна сама определять свое будущее.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил об увеличении военного вклада в Североатлантический альянс. Решение принято на фоне угрозы полномасштабного нападения Российской Федерации на Украину.

Об этом сообщает The Telegraph.

По словам политика, число контингента в Эстонии увеличат в два раза - с 900 до 1800 военных.

"Этот пакет помощи НАТО пошлет ясный сигнал Кремлю - мы не потерпим его дестабилизирующей деятельности и всегда будем проявлять солидарность с нашими партнерами по НАТО перед лицом российских враждебных действий. Если президент России Владимир Путин выберет путь кровопролития и разрушения, это будет трагедия для Европы", - заявил Джонсон.

При этом он указал, что Украина свободна сама определять свое будущее.

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Россия, вероятно, провела последние приготовления к вторжению в Украину, отправив к ее границам медицинские подразделения, пишет газета The Wall Street Journal. Это выводит Россию на уровень готовности, которого она не достигала в прошлом, отмечает издание.

Вместе с тем чиновники в НАТО признают, что Россия не планирует полномасштабное вторжение в Украину, поскольку для этого требуется стянуть гораздо больше войск. Они считают, что для вторжения в такую большую страну с такими вооруженными силами, как Украина, нужны военные возможности, "отличные от тех, которые развернуты в это время"

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