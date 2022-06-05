За более чем 100 дней полномасштабной войны Бербок ни разу не встретилась с послом.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник упрекнул министра иностранных дел ФРГ Анналену Бербок в том, что за более чем 100 дней полномасштабной войны она ни разу не встретилась с ним.

Об этом сообщает BILD.

"Я бы очень хотел, чтобы главный дипломат Германии нашел время для посла Украины. Ничто не заменит конфиденциальную беседу", - отметил он.

Федеральный министр иностранных дел Анналена Бербок в свою очередь сообщила, намерена встречаться только с коллегами-министрами, не с послами.

Бербок говорит, что находится в постоянном контакте с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Как писал УНИАН, в начале мая Анналена Бербок посетила Киев. Это была первая поездка члена федерального правительства в украинскую столицу с начала полномасштабной войны в Украине.

В конце мая стало известно, за последние девять недель правительство Германии свело к минимуму военную поддержку Украины.

В период с 30 марта по 26 мая в Украину поступило всего две партии оружия от правительства Германии. Обе партии содержали только небольшие устройства. Первое оружие будет доставлено из Германии в Украину до конца июня.

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