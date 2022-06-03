Мельник вновь призвал к скорейшей доставке обещанного Германией оружия.

Первую оружие будет доставлено из Германии в Украину до конца июня.

Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник, сообщается на сайте ZDF.

"Ситуация в Украине шаткая, и он подозревает, что первое оружие будет доставлено до конца июня. Он надеется, что Германия поможет Украине закончить войну", - говорится в статье.

Обращаясь к федеральному правительству, Мельник вновь призвал к скорейшей доставке обещанного Германией оружия. Он был доволен недавним заявлением канцлера Олафа Шольца о том, что оружие будет отправлено в Украину.

"Но, если честно, 100 дней войны, а до сих пор из Германии в Украину не поставлено ни одной тяжелой техники", - подчеркнул дипломат.

Украинский посол первой целью Украины видит отбить оккупированные Россией территории в течение 100 дней. От Германии он требует быстрой помощи.

Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что на четвертом месяце полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины Германия не делает все возможное для помощи Украине, чтобы не спровоцировать начало Третьей мировой.

По мнению министра, максимальная помощь Германии Украине означала бы ее вступление в эту войну против РФ и грозила бы эскалацией вплоть до третьей мировой.

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