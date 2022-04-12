Артем Сытник занимал должность главы НАБУ с апреля 2015 года.

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник уволен с должности в связи с истечением срока полномочий.

Об этом сообщила в своем телеграмм-канале нардеп от "Слуги народа" Юлия Гришина.

"Директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника уволили с должности в связи с истечением срока полномочий", - отметила Гришина.

42-летний Сытник занимал должность главы НАБУ с апреля 2015 года. По специальности он юрист, бывший следователь прокуратуры.

Напомним, 16 апреля 2015 года Сытник вступил в должность руководителя НАБУ, став первым директором Бюро.

28 августа 2020 года Конституционный суд Украины признал неконституционным указ президента Петра Порошенко (от 16 апреля 2015 года № 218/2015) о назначении Артема Сытника директором НАБУ. Со всем тем Сытник отказался уходить в отставку и продолжил руководить данным органом.

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