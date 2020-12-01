Руководитель МИД Украины Кулеба призвал венгерскую сторону избегать шагов и заявлений, которые создают деструктивное напряжение в украинско-венгерских отношениях.

В Министерство иностранных дел вызвали посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто.

Как сообщает пресс-служба МИД, венгерского посла принял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Глава украинского внешнеполитического ведомства призвал венгерскую сторону избегать шагов и заявлений, которые не отражают действительности и создают деструктивное эмоциональное напряжение в украинско-венгерских отношениях.

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Министр назвал недопустимой ситуацию, когда граждане Украины - депутаты объединенных территориальных громад на своём инаугурационном заседании исполняют национальный гимн любого другого государства, в частности Венгрии.

Также Кулеба проинформировал венгерского дипломата, что следственные действия правоохранительных органов в Закарпатской области проходят в пределах полномочий СБУ в отношении отдельных граждан Украины, и никоим образом не направлены против венгерского национального меньшинства.

«Любые утверждения о том, что в Украине якобы имеет место «запугивание» венгерской общины или ее части, является безосновательной спекуляцией. В Украине как правовом государстве действует принцип индивидуальной, а не коллективной ответственности», - заявил министр, подчеркнув, что все граждане Украины равны перед законом независимо от национальности и этнического происхождения.

Министр также добавил, что венгерские украинцы являются неотъемлемой частью украинского общества.

Инцидент на Закарпатье: депутаты спели гимн Венгрии

На Закарпатье Служба безопасности Украины в пределах определенной законодательством компетенции проверяет информацию относительно возможных признаков противоправной деятельности в действиях депутатов Сюртивской сельской объединенной территориальной общины.

21 ноября 2020 года во время принятия присяги депутатами Сюртовской сельской объединенной территориальной громады, по инициативе председателя, часть избранников исполнила национальный гимн Венгрии.

В СБУ полученные материалы по этому событию сейчас тщательно проверяются. По результатам проверки обещают принять соответствующие меры реагирования.

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Автор: Виталий Саенко