По приказу Международного суда ООН до 23 сентября украинская сторона должна подготовить и подать меморандум.

Украинская сторона готовит к подаче меморандум, который будет содержать основные позиции нашей страны в отношении безосновательных, манипулятивных и спекулятивных обвинений со стороны РФ.

Об этом сообщил Агент Украины в международном суде ООН Антон Кориневич в эфире информационного телемарафона.

Он рассказал как продолжается процесс исков Украины в Международный суд ООН.

"Дело продолжается. Сейчас украинская сторона готовит к подаче наш меморандум-документ который будет содержать основные позиции украинской стороны относительно безосновательных, манипулятивных и спекулятивных обвинений РФ в совершении со стороны Украины геноцида, в частности, на территории Донецкой и Луганской областей", - проинформировал Кориневич.

Агент Украины в международном суде ООН добавил, что по приказу международного суда ООН, у Украины есть время для подачи меморандума до сентября этого года.

"Дедлайн установлен до 23 сентября этого года. Но, конечно, мы будем делать все для того, чтобы подать этот меморандум как можно скорее. И соответственно, именно подача соответствующего Меморандума, она станет важной отправной точкой для дальнейшего рассмотрения дела в международном суде ООН. Поэтому так же, как и в марте этого года, мы считаем, что мы имеем очень сильный приказ международного суда ООН о применении временных мер, которые являются юридически обязательными для РФ и мы уверенно движемся в этом деле вперед", - отметил Кориневич.

Как сообщал УНИАН, Украина просит ввести временные меры и обязать РФ остановить свои военные действия на территории нашего государства, соответствующее предложение озвучили в Международном суде ООН несколько месяцев назад. Отмечается, что Россия пытается оправдать свою агрессию, искажая реальность и обвиняя Украину в геноциде.

27 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина официально направила против Российской Федерации иск в Международный суд Организации Объединенных Наций. В иске Украина требует привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии.

Украина хочет добиться наказания России юридическим путем через Международный суд ООН, Международный уголовный суд и Европейский суд по правам человека.

Вас также могут заинтересовать новости: