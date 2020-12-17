Церемонию проведут таким образом, чтобы все желающие смогли проститься с городским головой.

Похороны Геннадия Кернеса состоятся в Харькове в начале следующей недели – в понедельник, или во вторник.

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Как сообщает 057.ua, об этом рассказал секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.

"Я в 14:00 буду проводить большое совещание по организации похорон в городе Харькове. Могу вам сказать, что похороны ориентировочно будут или в понедельник или во вторник - все зависит от того, как немецкие власти все оформят ", - сказал Терехов.

По его словам, церемонию проведут таким образом, чтобы все желающие смогли проститься с городским головой.

Смерть Кернеса: что произошло

В ночь с 16 на 17 сентября Кернес был доставлен медицинским самолетом в Германию в связи с ухудшением состояния здоровья. В клинике "Шарите" Геннадия Кернеса поместили в палату интенсивной терапии, где он проходил курс лечения от COVID-19.

За время, пока Геннадий Кернес находится на лечении за границей, горсовет несколько раз опровергал слухи о его смерти.

4 ноября Кернеса официально объявили мэром Харькова. Он победил с результатом 60,34% (195 044 голосов).

11 декабря в СМИ появилась информация, что состояние Кернеса ухудшилось. У него отказала вторая почка.

17 декабря бизнесмен Павел Фукс сообщил, что Кернес умер от осложнений коронавирусной инфекции.

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Автор: Дмитрий Захаров