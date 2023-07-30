Гарантии по безопасности будут действовать до приобретения Украиной членства в НАТО.

Украина начнет переговоры с США по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности уже на следующей неделе.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram-канале. Ермак отметил, что эта договоренность будет действовать до приобретения Украиной членства в НАТО, что является "самой надежной гарантией безопасности".

"Пока в нашей стране идет война и мы не можем присоединиться к НАТО, наше государство должно заручиться надежными гарантиями на переходный период", - подчеркнул он.

Руководитель ОП добавил, что результатом работы международной рабочей группы, которую он возглавляет совместно с бывшим генеральным секретарем НАТО Андерсом фог Расмуссеном, уже стала совместная декларация, принятая руководителями государств Большой семерки и Украины в Вильнюсе.

"К этой декларации уже присоединились более десятка других стран, и почти каждую неделю присоединяются новые государства", - отметил Ермак.

Он добавил, что с участниками декларации Украина заключит систему двусторонних договоров, которые будут содержать конкретные гарантии безопасности.

"Сейчас мы работаем над двусторонними соглашениями с каждым из этих партнеров. С Соединенными Штатами начинаем переговоры уже на следующей неделе", - написал руководитель ОП.

Ермак пояснил, что гарантии безопасности для Украины будут представлять собой конкретные и долговременные обязательства, которые обеспечат способность Украины "побеждать сейчас и сдерживать российскую агрессию в будущем".

"Это будут четко описанные форматы и механизмы поддержки. Речь идет об оборонной и финансовой поддержке, а также о санкциях и наказаниях агрессора", - добавил он.

Руководитель ОП отметил, что гарантии безопасности - это важная предпосылка для восстановления и развития общин, регионов и всей Украины.

Гарантии безопасности для Украины

11 июля лидеры НАТО согласилисьубрать требование о выполнении плана действия по членству для Украины. Но приглашение к членству будет зависеть от воплощения определенных условий. В частности, в будущем страны-члены должны иметь согласие, чтобы отправить Украине приглашение для приобретения членства, а Украина должна будет соответствовать условиям.

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг сказал, что для приобретения членства важны реформы в секторе обороны и безопасности и приведение украинской армии к взаимосовместимости с армиями альянса.

12 июля премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил, что лидеры стран "Большой семерки" согласовали декларацию безопасности поддержки Украины. К ней могут присоединиться все страны, желающие взять обязательства по предоставлению гарантий безопасности Киеву.

Каждая из стран "Большой семерки" отдельно начинает переговоры с Украиной, чтобы предоставить официального статуса - через двусторонние обязательства и меры безопасности - постоянной поддержке Украины, поскольку она защищает свой суверенитет и территориальную целостность, восстанавливает экономику, защищает своих граждан и стремится интеграции с евроатлантическим сообществом.

Впоследствии Зеленский заявил о начало процесса подготовки укладки договоров с союзниками относительно гарантий безопасности для Украины. Кроме того, как отметил президент, готовится содержание для работы Совета Украина-НАТО.

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