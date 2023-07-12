В частности, Альянс не может допустить победы президента РФ Владимира Путина в войне, а Москва не имеет права вето на намерение Украины присоединиться к НАТО.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг объяснил, почему Альянс приближает Украину к будущему членству вопреки протесту Москвы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках саммита глав государств и правительств стран-членов Альянса, который проходит в Вильнюсе (Литва).

В частности, у Столтенберга спросили, обеспокоен ли он, что союзники НАТО делают шаг ближе к прямой войне с Россией, поскольку в Кремле считают "опасной ошибкой" предоставление Украине гарантий безопасности.

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Генеральный секретарь НАТО сказал, что наибольшим риском станет ситуация, если президент РФ Владимир Путин выиграет войну.

"Потому что потом будет такой сигнал, что когда он применяет военную силу, нарушает международное право, совершает вторжение в соседнюю страну - тогда он получает то, чего хочет. И именно поэтому важно для стран-членов поддерживать Украину. Потому что это будет трагедия для Украины, если президент Путин выиграет, но это будет опасно для нас. это сделает наш более уязвимыми", - сказал Столтенберг.

В этой связи, он подчеркнул четкую позицию, что Украина имеет право выбирать свой собственный путь и меры безопасности для страны. По его словам, именно такую позицию страны-члены согласовали в коммюнике на саммите.

"И это фундаментальное право для каждой страны. Мы никогда не увидим, что Москва начнет решать, кто может или не может быть членом НАТО. Россия была против любого расширения НАТО. Решение зависит от союзников НАТО и Украины относительно приобретения членства. Москва не имеет права вето", - отметил Столтенберг.

"Поэтому, мы двигаем Украину ближе к членству. Мы сегодня принимаем решение, которое является наиболее сильным и единственным сигналом относительно пути к членству, который когда-либо посылался со стороны НАТО. Конечно, мы делаем это с пониманием, что Москва будет протестовать, как она это делала, когда Финляндия, Северная Македония или другие союзники присоединялись", - подчеркнул Столтенберг.

Саммит НАТО в Вильнюсе - результаты

Как сообщал УНИАН, 11 июля лидеры НАТО согласились убрать требование о выполнении плана действия по членству для Украины. Но приглашение к членству будет зависеть от воплощения определенных условий. В частности, в будущем страны-члены должны иметь согласие, чтобы отправить Украине приглашение для приобретения членства, а Украина должна будет соответствовать условиям.

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг сказал, что для приобретения членства важны реформы в секторе обороны и безопасности и приведение украинской армии к взаимосовместимости с армиями альянса.

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