Россия делает судоходство в Черном море опасным для любого.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг согласился на запрос украинской стороны созвать встречу новосозданного Совета Украина-НАТО для "консультации по последним событиям".

Пресс-секретарь Альянса Оана Лунгеску рассказала, что встреча состоится в среду на уровне послов с целью "консультаций относительно последних событий и обсуждения транспортировки украинского зерна через Черное море", сообщает dpa.

Ранее у Зеленского заявили, что Украина будет уничтожать российские корабли, если РФ решится атаковать гражданские суда в Черном море после выхода из так называемой "зерновой сделки".

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Срыв зерновой сделки Россией - детали

17 июля Россия отозвала гарантии безопасности судоходства в Черном море. После выхода России из так называемой "зерновой сделки" в Минобороны РФ заявили, что будут атаковать суда с украинским зерном, считая их "перевозчиками оружия".

Реагируя на данные угрозы, в Минобороны Украины заявили, что так же будут рассматривать все суда, которые будут идти в российские порты Черным морем, как перевозящие оружие.

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