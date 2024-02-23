Официальное подписание соглашения состоится в ближайшее время.

Украина и Нидерланды должны подписать соглашение по безопасности сроком на 10 лет, сообщает Министерство иностранных дел (МИД) Нидерландов.

Отмечается, что соглашение предусматривает обязательства перед правительством Нидерландов оказывать постоянную поддержку Украине в сферах безопасности, реконструкции и правосудия.

"Наша собственная безопасность тесно переплетена с безопасностью Украины. Ни дня мы не можем позволить себе забывать, что мужественная борьба украинцев - это также наша забота. Украина должна рассчитывать на нашу поддержку не только сейчас, но и в долгосрочной перспективе. Это также посылает мощный сигнал России, которая надеется, что поддержка Украины Западом со временем прекратится", - цитирует правительственный портал слова министра иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот.

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Дату подписания соглашения в МИДе не сообщили, лишь отмечали, что оно состоится "в ближайшее время". Кроме военной помощи, отмечается, что Нидерланды помогут Украине достичь дальнейшей интеграции в ЕС и НАТО.

"Соглашение о безопасности включает договоренности о военной поддержке в среднесрочной и долгосрочной перспективах, сотрудничество с привлечением оборонной промышленности, повышение устойчивости Украины, включая ее реагирование на киберугрозы, и улучшение оперативной совместимости между украинской армией и войсками НАТО", - пишет МИД.

Соглашения по безопасности Украины и стран-парнтеров

Украина подписала соглашения по безопасности с несколькими странами НАТО. Первым подобное соглашение подписали с правительством Великобритании. Соглашение формализует военное и не военное сотрудничество Британии и Украины в поддержку безопасности Украины. Отмечалось, что эта поддержка будет долгосрочной.

Уже в феврале Владимир Зеленский подписал соглашения по безопасности с Германией, Францией и Данией.

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