Согласно документу, Дания гарантирует поддержку Украине на следующие десять лет.

Украина подписала соглашение о гарантиях безопасности с Данией. Об этом сообщила премьер-министр этой страны Метте Фредериксен, информирует dr.dk.

По словам Фредериксен, согласно документу, Дания гарантирует поддержку Украине на следующие десять лет.

"Если мы не устоим вместе, Европа потенциально не выстоит", - отметила глава датского правительства.

Она подчеркнула, что поддержка Украины должна быть ориентированной на будущее.

"Это самая серьезная ситуация с политикой безопасности со времен окончания Холодной войны. И мы, со стороны правительства Дании, не можем представить, насколько важно, чтобы Украина получила необходимый ей военный потенциал", - сказала Фредериксен.

Согласно соглашению, Дания будет способствовать поддержанию способности Украины защищать страну от России, а затем должна помочь сдерживать будущие нападения России. В то же время страна предоставляет Украине около 250 млн долларов для закупки средств ПВО, беспилотников и 15 тысяч артиллерийских снарядов.

Договоры о гарантиях безопасности Украины

Украина заключила соглашения по безопасности уже с несколькими европейскими странами. Так, в январе Украина и Великобритания подписали историческое соглашение по безопасности. Посол США в Украине Бриджит Бринк рассказала, что сейчас продолжаются переговоры о подписании аналогичного соглашения между Киевом и Вашингтоном.

16 февраля президент Владимир Зеленский подписал соглашение о безопасности с Германией. Кроме того, Франция обязалась помочь Украине в защите от РФ, восстановлении и интеграции в европейские и евроатлантические институты.

Вас также могут заинтересовать новости: