За него была внесена необходимая сумма залога.

Бывший замминистра обороны Игорь Павловский, подозреваемый по делу о продаже для Вооруженных сил Украины некачественной военной техники, вышел из-под стражи.

Об этом адвокат Ростислав Кравец сообщил в социальной сети Facebook.

"Сегодня выкупили генерал-лейтенанта Павловского из плена", - заявил адвокат.

Как сказано на сайте партии "Европейская солидарность", Фонд Петра Порошенко вместе с общественной организацией "Солидарное дело общин" собрали необходимые 18 миллионов гривен для освобождения из-под стражи Павловского. В том числе Фонд семьи Порошенко выделил на это 15 млн 900 тыс. гривен.

Дело против Павловского: что известно

Как сообщал УНИАН, 2 июля следователи Государственного бюро расследований вручили подозрения экс-заместителю министра обороны в 2015-2019 годах, директорам Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники МОУ в 2015-2017 и 2018-2019 годах, а также председателю правления ЧАО "Завод "Кузница на Рыбальском".

Следствие установило, что за период 2016-2018 годов государству причинен ущерб на сумму около 475 миллионов гривен.

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В частности, Минобороны для нужд Вооруженных сил закупало боевые катера "Кентавр" производства завода "Кузница на Рыбальском" и санитарные автомобили "Богдан" производства компании "Богдан Моторс", которые были ненадлежащего качества.

5 июля суд арестовал одного из бывших директоров Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники МОУ на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме более 443 млн гривен.

7 июля суд избрал аналогичную меру пресечения председателю правления ЧАО "Кузница на Рыбальском" Валерию Шандре.

8 июля суд арестовал еще одного из бывших директоров вышеупомянутого департамента на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме примерно 475 млн гривен.

12 июля суд арестовал экс-заместителя министра обороны Игоря Павловского.

31 августа суд оставил под стражей экс-заместителя министра обороны Игоря Павловского, подозреваемого по делу о продаже для Вооруженных сил Украины некачественной военной техники.

Автор: Виталий Саенко