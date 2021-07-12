На сегодня суд избрал меру пресечения всем четырем подозреваемым по этому делу.

Суд арестовал экс-замминистра обороны Игоря Павловского, подозреваемого по делу о продаже для Вооруженных сил Украины некачественной военной техники.

Как сообщается на сайте Госбюро расследований, сегодня Печерский районный суд Киева рассмотрел ходатайство следователей и удовлетворил его в полном объеме, избрав четвертому подозреваемому - бывшему заместителю министра обороны - меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме более 475 млн гривень.

Отмечается, что на сегодняшний день суд избрал меру пресечения всем четырем подозреваемым по указанному делу. Общая сумма залога для фигурантов составляет более 1,8 млрд гривен.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, речь идет об Игоре Павловском.

Напомним, Павловский был заместителем министра обороны с апреля 2015 года по август 2019 года.

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Дело закупке некачественной техники для ВСУ: детали

2 июля следователи ГБР вручили подозрения экс-заместителю министра обороны в 2015-2019 годах, директорам Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники МОУ в 2015-2017 и 2018-2019 годах, а также председателю правления ПАО "Завод "Кузница на Рыбальском".

Следствие установило, что за период 2016-2018 годов государству причинен ущерб на сумму около 475 миллионов гривень.

В частности, Минобороны для нужд Вооруженных сил закупало боевые катера "Кентавр" производства завода "Кузница на Рыбальском" и санитарные автомобили "Богдан" производства компании "Богдан Моторс", которые были ненадлежащего качества.

5 июля суд арестовал одного из бывших директоров Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники МОУ на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме более 443 млн гривень.

7 июля суд в Киеве арестовал еще одного подозреваемого по делу о продаже для Вооруженных сил Украины некачественной военной техники. Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, речь идет о Валерии Шандре.

8 июля суд арестовал еще одного из бывших директоров вышеупомянутого департамента на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме примерно 475 млн гривень.

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Автор: Антонина Доломанжи